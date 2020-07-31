Тракторист получил смертельный удар током в Челябинской области

Тело мужчины и машину обнаружили энергетики.

Послушать 00:00

От удара током погиб тракторист из Октябрьского района. Тело водителя в четверг, 30 июля, вечером обнаружили сотрудники Троицких электросетей. Трагедия произошла во время выполнения работ в охранной зоне ЛЭП.

Специалисты прибыли на место после сигнала о нарушении в работе воздушной линии электропередачи 35 кВ «Подовинная — Октябрьская». Южноуралец уже не подавал признаков жизни, рядом обнаружили трактор. По предварительным данным, опрыскиватель установки приблизился к проводу линии электропередачи, после чего водителя ударило током.

«В Троицких электрических сетях филиала „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ работает комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, находиться и проводить работы вблизи энергообъектов опасно для жизни и здоровья. Стоит помнить и соблюдать все правила безопасности. В этом году в охранных зонах ЛЭП «Челябэнерго» произошло более 30 случаев несанкционированных работ.