Мужчина сильно обгорел и отравился газом при пожаре в Кыштыме

Квартиру и вещи повредило огнем.

Послушать 00:00

В Кыштыме пенсионер едва не погиб при пожаре. Возгорание в одной из квартир дома 5 по улице Чернышевского произошло вечером в понедельник, 7 сентября.

В момент ЧП в жилище находился 71-летний мужчина, проживающий в доме. Пламя вспыхнуло в одной из комнат. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели. Однако пенсионер успел обгореть и надышаться продуктами горения.

«Получил термические ожоги 2, 3, 4 степени головы, туловища, конечностей, ожог дыхательных путей, отравление угарным газом», — сообщили в пресс-службе ОНДиПР № 16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины произошедшего выясняют специалисты, по факту пожара проводится проверка.