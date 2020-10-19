Туристка вызвала спасателей на озеро Увильды, чтобы не опоздать на поезд

Лодку отнесло на другой берег, однако помощь людям не требовалась.

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В Аргаяшском районе спасатели приехали эвакуировать людей, которые плавали на лодке и оказались на противоположном берегу озера Увильды. Инцидент произошел поздним вечером в субботу, 17 октября.

Вызов поступил через службу «112». Сообщалось, что плавсредство, на котором находились три человека, отнесло от яхт клуба «Мираж». На место прибыли спасатели и местный житель на моторной лодке.

«На момент прибытия спасателей двое „пострадавших“ отказались эвакуироваться. Один человек, женщина, была доставлена на берег базы „Красный камень“. Женщина оказалась иногородней. Она пояснила, что в воскресенье у нее поезд до дома, она боялась на него опоздать, поэтому решила прибегнуть к помощи спасателей», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты ведомства также сообщили, что поступком женщины заинтересовались полицейские. Рассматривался вопрос составления протокола о заведомо ложном вызове.