В челябинской мэрии наградили детей за спасение шестилетней девочки из ледяной воды

ЧП произошло в мае этого года в Уйском районе.

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Сегодня, 19 октября, в администрации Челябинска наградили двух детей за спасение шестилетней девочки. Почётные грамоты мальчикам вручили мэр города Наталья Котова и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Представитель ГУ МВД России по Челябинской области Юлия Шпак рассказала, что ЧП произошло 8 мая в посёлке Фоминский Уйского района. Юный Григорий Кораблёв, прибыв туда со своими родителями и шестилетней сестрой, отправился ловить рыбу. Его сестрёнка увязалась за ним. В какой-то момент девочка поскользнулась и упала прямо в ледяную воду. Григорий, недолго думая, прыгнул за ней, чтобы спасти сестру.

«Благо рядом был ещё один неравнодушный герой, Андрей Фомин, который помог вытащить детей из воды, и все остались живы и здоровы. Мы обсуждали, до чего ценен этот поступок, потому что не каждый взрослый мог бы сориентироваться и, рискуя жизнью, прыгнуть в холодную воду. Ребёнок не побоялся, спас, и это заслуживает огромного уважения. Огромное спасибо родителям, которые воспитали такое поколение неравнодушных»,— сказала Юлия Шпак.

Григория Кораблёва и Андрея Фомина наградили почётными грамотами. Отважный Гриша также получил благодарственное письмо «За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребёнка».

«Эти дети показали нам, что у нас прекрасное будущее. Давайте будем менять традиции и рассказывать о хорошем. Это прекрасно, когда полиция, МЧС приводят детей, чтобы рассказать об их подвигах. И, мне кажется, на этом нам и нужно делать акцент»,— отметила Евгения Майорова.

Наталья Котова также поздравила юных героев и пожелала им с такой же смелостью справляться со всеми трудностями, которые будут встречаться на их жизненном пути.