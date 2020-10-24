Поезда из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург отменили из-за COVID-19

Пассажиры могут вернуть билеты или выбрать другие рейсы.

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В связи с непростой эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока руководство ОАО «Российские железные дороги» приняло решение сократить или отменить часть рейсов, курсирующих на территории Российской Федерации. Под сокращение попали и рейсы, следующие из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург.

«Поезд № 13/14 Челябинск — Москва „Южный Урал“ отменяется отправлением из Челябинска с 3 ноября по 19 декабря по нечётным числам и отправлением из Москвы с 5 ноября по 21 декабря по нечетным числам»,— сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Кроме того, сократили и часть рейсов поезда № 191/192, следующего из Челябинска в Санкт-Петербург. Так, отменяется курсирование отправлением из Челябинска с 10 ноября по 24 ноября и отправлением из Санкт-Петербурга с 12 ноября по 26 ноября.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— добавили в компании.

Узнать, в какие сроки можно будет оформить возврат билетов, можно здесь.