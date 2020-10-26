Четыре человека застряли в бездорожье под Миассом

Две женщины, мужчина и ребенок остались на улице в 17 км от ближайшего населенного пункта.

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Помощь спасателей потребовалась туристам из Миасса. Вечером 24 октября они выехали на «Ниве» к горе Ицыл, но застряли на непроходимой дороге. Автомобиль сломался.

Под дождём со снегом, в темноте, вдали от ближайшего населённого пункта оказались мужчина, две женщины и 12-летний ребёнок. На их поиски выехали спасатели.

«Застрявших путников нашли около полуночи в Сабировской избе. Мир не без добрых людей! Рядом проезжал на квадроцикле житель посёлка Тыелга, мужчина заметил пострадавших, объяснил им, что в полутора километрах есть домик, где можно переждать непогоду и, самое главное, взял ребёнка с собой и довёз его до посёлка к родной бабушке», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

После эвакуировали 28-летнюю женщину, остальные остались ждать эвакуатор для машины.