Туриста, потерявшегося в нацпарке «Таганай» ищут уже две недели

Мужчина ушел в поход в свой день рождения.

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В Челябинской области разыскивают мужчину, который две недели назад ушел в национальный парк «Таганай». 58-летний Александр Лавренев ушел из дома 7 августа 2020, в свой день рождения мужчина отправился в поход. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

«Приметы: на вид 60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, на висках седина, нос длинный, глаза серые, брови широкие светлого цвета. Особые приметы: на правой ноге в области икр с внутренней стороны шрам, передние зубы отсутствуют», — сообщили сайту «Первый областной» в отделе МВД России по Миассу.

Александр Лавренев был одет в светло-серые спортивные штаны, светлую рубашку в темную клетку с коротким рукавом, темные кроссовки с белой подошвой, а также в темную бейсболку. С собой взял синий рюкзак с алюминиевой рамой, «спальник» в синем чехле, черную хозяйственную сумку с продуктами. На левой руке часы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Александра Петровича Лавренева, просят сообщить ее в отдел МВД РФ по Миассу по номеру: 8-908-704-74-38; 8-351-329-94-02, 299-403.