На «Таганае» установили еще один информационный стенд

Аншлаг расположен возле Железного моста.

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В национальном парке «Таганай» установили новый информационный стенд. Аншлаг расположили близ Железного моста. Там посетители нацпарка смогут получить необходимую для перемещения по территории информацию.

«На стенде есть подробные сведения о туристических тропах „Таганая“, „объёмная“ карта территории и короткая информация о правилах посещения национального парка. Аналогичный этим летом появился выше по течению реки, возле Горбатого моста», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка «Таганай».

Кроме того, на этом месте запланировали установить новую стоянку для отдыха. Возле Железного моста оборудуют скамейки, где смогут отдыхать туристы.