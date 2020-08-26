Новая тропа к известной достопримечательности «Таганая» появится в этом году

Расстояние составит 5,5 километров.

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В этом году на «Таганае» появится новая пешеходная тропа, ведущая к самой известной достопримечательности национального парка. Большая Каменная речка действительно пользуется спросом у туристов. А снимки оттуда получаются эффектными. Поэтому администрация парка решила сделать еще один путь к этому месту.

«Готовы эскизы смотровой площадки у Большой Каменной реки. Расстояние тропы останется прежним — 5,5 километров, зато путь пройдёт мимо еще одной обзорной точки на Тещином языке», — сообщили в нацпарке «Таганай».

Отмечается, что при составлении эскизов смотровой площадки перед разработчиком стояла действительно сложная задача. Важно было сооружение «спрятать» так, чтобы не испортить панораму каменной речки.

Поэтому любителям походов, активного образа жизни и красивых фотографий новая тропа придется по вкусу. К слову, маршрут к Большой Каменной реке в национальном парке обустраивается в рамках нацпроекта «Экология».