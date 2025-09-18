Туриста из Челябинской области оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики на пляже

На теле мужчины заметили криминальные татуировки

На одном из пляжей федеральной территории «Сириус» полицейские задержали 45-летнего отдыхающего из Челябинской области за татуировки с надписью «АУЕ»* — организации, признанной в России экстремистской, сообщает ОМВД по ФТ «Сириус».

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ОМВД составили на мужчину административный протокол за публичную демонстрацию запрещенной символики. Материалы направили в суд, который признал туриста виновным и назначил ему штраф.

* «АУЕ» включено в перечень экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.