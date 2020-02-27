Турист замёрз насмерть на Зюраткуле

Мужчина отдыхал с друзьями в лесном домике.

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Трагедия произошла на Зюраткуле в Челябинской области. Там потерялись двое туристов. Их искали более 6 часов. Один из пропавших не смог пережить мороз.

25 февраля четверо мужчин решили отправиться в поход. Они отдыхали в домике в лесу. На следующий день пошли назад. По пути их застала метель: двое друзей отстали. Спасатели из Златоуста начали поиски.

«Двое мужчин 1972 и 1974 годов рождения заблудились. Спасатели вели поиски более 6 часов, обнаружив пострадавших в 6 километрах от трассы М-5 в южной стороне хребта Зюраткуль», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Один из потерявшихся мужчин погиб. У второго было серьёзное обморожение. Туриста на снегоходе вывезли на трассу. Там его забрали медики.