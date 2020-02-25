На «Таганае» будет построена новая туристическая тропа

Она будет проходить в урочище Семибратка в юго-восточной части нацпарка.

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С каждым годом возрастает число людей, которые начинают интересоваться активным отдыхом на природе. И одним из самых популярных мест у южноуральцев является национальный парк Таганай, расположенный в Златоусте. Соответственно, загруженность всех нынешних эколого-туристических комплексов возрастает.

И в нацпарке решили, что всем туристам, приехавшим пообщаться с природой, особенно из больших городов, нужно предлагать новые и альтернативные варианты. Поэтому возник проект — обустроить урочище Семибратка и сделать там тропу.

В «Таганае» заявляют, что в составе нового комплекса будет визит-центр с помещением для наблюдения за природой, выставочной экспозицией, камерами хранения и сувенирными лавками, автопарковка, туалет и, конечно же, экологическая тропа протяжённостью четыре километра с двумя смотровыми площадками, беседки и пикниковые точки.

«В 2019 году была подготовительная работа по созданию проекта. На данный момент он уже стартовал, заключены все контракты, необходимые для обустройства этого места. Первые элементы обустройства начнут в бесснежный период, а закончить планируют в конце 2020 года. Лишь визит-центр появится в 2021 году», — поделился Алексей Яковлев, директор национального парка «Таганай».

Отмечалось, что весь проект стоит 35 миллионов. И урочище Семибратка может привлечь довольно большой поток туристов — порядка 20 тысяч человек в год.

«Семибратка является составной частью Уральского хребта. И отсюда открывается отличный вид на Златоуст. Здесь мы бы хотели рассказывать о взаимодействии человека и природы, Уральских горах, каким образом они осваивались и почему они так значимы в России, и в эко-системе в целом», — подчеркнул Алексей Яковлев.

К слову, национальный парк «Таганай», который находится на границе Европы и Азии, на данный момент имеет площадь 568 квадратных километров. И там почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы. К 2024 году в нацпарке ожидают большой прирост туристов — в 64 тысячи посетителей в год.