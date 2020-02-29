День рождения блогера-миллионника закончился смертью нескольких человек

Праздник в сауне стал причиной гибели из-за шутки с сухим льдом.

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В Москве сегодня, 29 февраля ночью, из банного комплекса госпитализировали сразу несколько человек. На праздник в бане собрались гости блогера-миллионника Екатерины Диденко, которой исполнилось 29 лет. Начало праздника девушка, прославившаяся тем, что делает разборы аптечек, выкладывала в своем аккаунте в «Инстаграм». На видеозаписи все веселы и поздравляют Екатерину с праздником.

Как сообщают СМИ, трагедия произошла в момент, когда супруг Екатерины Валентин закинул в бассейн большое количество сухого льда. Из-за реакции с водой, те, кто находился в бассейне, начали терять сознание.

В результате происшествия скончались три человека. В том числе муж Екатерины, которого госпитализировали и поместили в реанимационное отделение.

«Вали больше нет с нами. Еще Наташи и Юры. Больше я никаких комментариев не могу дать, я написала записку о неразглашении информации», — записала видеообращение Екатерина Диденко.

Еще несколько человек, госпитализированных с праздника, все еще находятся в медицинских учреждениях.