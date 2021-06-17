Сергей Обертас: «Довыборы в ЗСО Челябинской области пройдут 19 сентября»

В единый день голосования челябинцам предстоит выбрать замену сдавшему мандат ЗСО Вячеславу Ершову

19 сентября 2021 года жители Курчатовского района Челябинска будут голосовать не только за кандидатов в Госдуму: в одномандатном округе № 13 пройдут довыборы в Заксобрание региона. Об этом Первому областному информагентству сообщил председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.



«Депутаты ЗСО утвердили досрочную отставку Вячеслава Ершова. Поскольку он прошел в Заксобрание по одномандатному округу, теперь нужно назначать довыборы. Официальные бумаги мы рассчитываем оформить к 24 июня», — объяснил Сергей Обертас.

Напомним, сегодня, 17 июня, депутаты Заксобрания Челябинской области на последнем перед летними каникулами заседании рассмотрели заявление первого заместителя председателя комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике Вячеслава Ершова, решившего досрочно и добровольно сложить с себя полномочия.

Как пояснил Первому областному информагентству Сергей Обертас, решение об отставке Ершова вступит в силу с момента официального опубликования на сайте ЗСО и в СМИ. Обертас ожидает, что это произойдет уже 20 июня.

«В тот же день мы соберем комиссию и назначим довыборы по Курчатовскому округу № 13 на единый день голосования, 19 сентября. Наше решение также должно быть опубликовано, рассчитываю, что это произойдет 24 июня», — рассказал глава облизбиркома.