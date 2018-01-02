Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.6 -0.03 68.87 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе

Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе

Хозяин машины не знает, кого из соседей винить в случившемся.
сегодня в 10:56
  |  Происшествия

Неприятный подарок обнаружил утром 1 января владелец ВАЗа, припаркованного под окнами дома в Ленинском районе. Кто-то, встречая Новый год, решил расстаться со старым телевизором и выбросил его из окна. Телевизор попал прямо в отечественную легковушку, пробив заднее стекло и застряв в его раме. 

Вот так утром просыпаешься, а у тебя телек в машине установлен. Руки бы отсохли у того, кто это сделал. Удар был сильный, у телевизора кинескоп лопнул. У машины, кроме стекла, повреждений нет. — рассказал хозяин машины Андрей Ильин. 

Отметим, что полиция зафиксировала инцидент и примет меры. Кто из соседей мог выбросить телевизор, хозяин пострадавшей машины не знает.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Галина
17:13, 02.01.2018
не фиг парковаться, под окна дома. есть стоянки. водители уже не знают куда б воткнуть свои машины. могли б если, и на площадку в подъезд заехали,нужен закон о парковке. около подъезда тоже запретить парковаться
Виктор
15:16, 02.01.2018
Прицельный выстрел. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
ывппсмсмваыфвыпв
14:34, 02.01.2018
нефиг ездить ездунам!
ольга
11:12, 02.01.2018
Хорошо,что на голову никому не упал.Это плюс.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
сегодня в 15:29
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
Происшествия
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
сегодня в 14:39
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
Общество
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
сегодня в 13:20
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
Хоккей
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
сегодня в 12:33
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
Политика
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
сегодня в 11:46
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
Общество
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
сегодня в 11:15
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
Происшествия
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
сегодня в 10:56
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
Происшествия
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
сегодня в 10:04
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна