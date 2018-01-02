/ Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе

Хозяин машины не знает, кого из соседей винить в случившемся.

Неприятный подарок обнаружил утром 1 января владелец ВАЗа, припаркованного под окнами дома в Ленинском районе. Кто-то, встречая Новый год, решил расстаться со старым телевизором и выбросил его из окна. Телевизор попал прямо в отечественную легковушку, пробив заднее стекло и застряв в его раме.

Вот так утром просыпаешься, а у тебя телек в машине установлен. Руки бы отсохли у того, кто это сделал. Удар был сильный, у телевизора кинескоп лопнул. У машины, кроме стекла, повреждений нет. — рассказал хозяин машины Андрей Ильин.

Отметим, что полиция зафиксировала инцидент и примет меры. Кто из соседей мог выбросить телевизор, хозяин пострадавшей машины не знает.