/ Пешехода насмерть сбил неизвестный автомобиль возле садов в Ленинском районе

ГИБДД просит помощи у очевидцев.

Ночью 31 декабря в Челябинске погиб пешеход. Мужчина находился возле садов Ленинского района на улице Кольцевой. Под колеса машины попал после часа ночи. Что за автомобиль погубил пешехода, неизвестно. Находившийся за рулем человек уехал с места ДТП.

31 декабря в 01:20 в городе Челябинск, улица Кольцевая, 51, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, мужчина 1976 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП. Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить в полицию. — обратились к сайту «Первый областной» сотрудники ГИБДД Челябинска.

Контактные телефоны для передачи информации: 728-61-15; 728-60-14; 728-60-10; 728-60-21; «02».