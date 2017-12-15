/ У воспитателя детсада из Ленинского района заподозрили туберкулез

Детей, с которыми контактировала воспитательница, отправили к врачу.

В одном из детских садов Челябинска у воспитательницы обнаружили туберкулез. Полный медосмотр женщина прошла перед учебным годом. Анализы ничего не показали. Недавно женщина снова отправилась в больницу, уже по личной инициативе. В ходе проверки она узнала о туберкулезе. В детсад информация поступила из центра эпидемиологии и гигиены.

Никаких официально подтверждающих документов о диагнозе сотрудника у меня нет. Однако все меры были приняты, у нас были специалисты эпидотдела, был фтизиатр. Группа была обработана, всем детям выписаны направления к фтизиатру. — прокомментировала ситуацию заведующая детсадом № 434 Лилия Шаманова.

По словам женщины, родители, обеспокоенные новостью, звонят с вопросами. С каждым заведующая говорит лично и объясняет ситуацию. Забирать детей из детсада люди не намерены

Мы все люди, каждый может заболеть, но, я считаю, проинформировать родителей об этом заведующий или хотя бы воспитатель должны. А родители уже сами должны принимать решение. Возможности забрать ребенка у нас нет, поэтому будем контролировать его состояние. Пока особого риска не вижу. — рассказала мама посещающего детский сад ребенка Ирина Шутан.



В Роспотребнадзоре подтвердили: сейчас беспокоиться не о чем. Все мероприятия проведены, с контактными детьми занимаются врачи. Угроза есть только для детей, которые не своевременно проходили туберкулезное обследование. Их направят к врачу повторно.

Если врач-фтизиатр углядит такую опасность, эти дети будут получать, как контактные, курс химиопрофилактики. Но все решится по результатам лабораторного обследования. На сегодняшний день источник инфекции отсутствует в детсаду. Она изолирована в рамках отделения фтизиатрического, проведена заключительная дезинфекция, поэтому дальнейшего распространения инфекции быть не может. Диагноз еще точно не установлен, какое-то время будет продолжаться обследование, но мы работаем по факту возникновения заболевания туберкулезом. — успокоила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Напомним, в апреле текущего года уже появлялась информация о заболевании воспитателя из другого детсада туберкулезом. Тогда проверку организовала детский омбудсмен Ирина Буторина. Все разрешилось благополучно.