/ В Челябинске обсуждают сдвижение границ районов

Причиной может стать их неравномерная заселенность.

Границы районов Челябинска могут измениться. Депутаты всерьез обсуждают эту тему и даже донесли ее до сведения городской администрации. Причина — неравномерная заселенность районов. Например, Центральный район считается самым маленьким — 100 тысяч человек, он же наименьший по площади. В самом территориально большом, Металлургическом, живет 138 тысяч человек. Самыми густонаселенными являются Калининским и Курчатовский районы, в районе 224 тысяч человек в каждом.



Я считаю, что Челябинск весь одинаковый, но есть те, кто всю жизнь прожил в Советском районе, зачем им Центральным считаться? Меня этот вопрос интересует, потому что депутатов мы избираем по 25 в каждом районе, а количество жителей несколько разнится. В одном районе депутат идет от 3 тысяч избирателей, а в другом от 7. Мы мониторим ситуацию, смотрим. Выйдем на принятие решения — будем советоваться с челябинцами. — рассказал на аппаратном совещании мэр Челябинска Евгений Тефтелев.



Чтобы перекроить районную карту, понадобиться затратить большую сумму. Сколько денег на это уйдет, пока не подсчитано. По словам Евгения Тефтелева, все шаги будут максимально прозрачными для челябинцев.