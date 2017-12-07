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/ Детский сад в Нагайбакском районе закрыли из-за пропавшего отопления

Детский сад в Нагайбакском районе закрыли из-за пропавшего отопления

Дети на месяц остались без специализированных занятий.
сегодня в 18:20
  |  Общество

Дошкольники в Нагайбакском районе остались без детского сада, а сам детский сад — без отопления. Проблема возникла в поселке Южный несколько лет назад. Тогда в каждой группе детского сада установили электроконвекторы. Они работали в холодное время года, потому что отопительная система со своим назначением справлялась плохо. Этой осенью не помогли даже конвекторы.

Я мама четверых детей, двое из них посещают этот детский сад. Одеваем детей в махровые колготки, брючки с начесом, кофточки. Дети спят в садике одетые. Как они могут каждый день находиться в группах при такой температуре? Старшая группа была всегда холодная, но в этом году вообще невозможно водить детей. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Светлана Каримова.

Теперь детский сад и вовсе закрыт. Заведующая учреждением поясняет: заниматься с детьми в таких условиях невозможно. Температура ниже, чем предписано санпином. Родители вынуждены были согласиться на такие условия. Им предложили посещать детские сады в соседних населенных пунктах. Ремонт теплосистемы обещали выполнить в ближайшее время.

Детсад введен в эксплуатацию в 1969 году и ремонта не проводилось с тех пор. В 2015 году у нас был капитальный ремонт канализации и водопровода. В 2016 году я обратилась в администрацию, чтобы сказать, что у нас положение трудное. Попросила денег на проектно-сметную документацию. В 2017 году эти деньги нам выделили. Сделали документацию, заключили договор и оплатили. Получили положительное заключение на замену отопления в детсаду. Экспертиза показала миллион 700 тысяч рублей на замену системы отопления. — прокомментировала сайту «Первый областной» заведующая детским садом Вера Кожушко.

Средства в бюджете уже изысканы. Пока детсад не работает, сотрудникам предлагают убрать из комнат всю мебель, подготовить помещения к ремонту.

Пыль и сварка имеет место, поэтому, чтобы имущество не испортить, его надо убрать. Сотрудники будут при деле. Вообще причина проблемы многолетняя. Детский сад построен в 1969 году. Я вам скажу, что мало отремонтировать капитально систему отопления. Надо ремонтировать электропроводку и окна. Мало провести тепло. Гораздо сложнее его удержать. — сообщил сайту «Первый областной» глава Нагайбакского района Виталий Гайсин.

По планам администрации, уже в следующем году дети будут посещать теплый детский сад в поселке Южный.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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