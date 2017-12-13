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Детский сад со скалодромом и авторской программой открылся для маленьких жителей «Ньютона»

Воспитатели принимают воспитанников всех возрастов.
сегодня в 18:39
  |  Общество

Новый детский сад открылся в ЖК «Ньютон». Он отличается от привычных всем заведений. Детей здесь учат по авторской методике, развивая в пяти областях и одновременно подготавливая к школе. Вместо танцев в зале и зарядки на улице детям предлагают заниматься в поролоновом спортзале. Там есть штанга, беговая дорожка, бегунки и, главная радость подопечных садика, стена для скалолазанья.

Скалодром мы установили не случайно. У нас замечательный педагог по физической культуре, горящий этим делом, и детям это очень нравится. Все занятия с восторгом проходят. Образовательная программа у нас авторская, составлена нашими педагогами. Детки будут обучаться по пяти областям: художественно-эстетическое развитие, физическое, речевое, коммуникация и познание. Детский сад рассчитан на 200 мест, сейчас укомплектован на 100%, открыты все 10 групп, в том числе ходят детки раннего возраста. — рассказала сайту «Первый областной» директор образовательного центра № 4 Татьяна Шрейнер.

Детский сад был построен при поддержки правительства Челябинской области. Принимал его лично глава города Евгений Тефтелев. Он рассказал, что микрорайон будет и дальше развиваться.

Отличается садик компактностью, новизной, креативными подходами в части обеспечения работы детсада. Почти все дети проживают в микрорайоне «Ньютон». Здесь буквально недавно открыли центр безопасности района, так что дети под приглядом. Микрорайон мы застраиваем комплексно. В 2018 году здесь появится школа. — прокомментировал сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

Новая школа рассчитана на 1100 мест. Заработать она должна в следующем учебном году.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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