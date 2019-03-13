/ Цветы чуть не стоили жизни девушке из Челябинской области

Неизвестный мужчина угрожал ей ножом из-за букета.

Южноуралец угрожал девушке ножом из-за букета цветов. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска вечером 12 марта. Неизвестному понравился букет, который он хотел забрать, не заплатив деньги продавщице. Благодаря незамедлительной реакции девушки, мужчину удалось остановить.

У цветочного павильона на перекрестке ул. Героев Танкограда и проспекта Победы челябинец приставил нож к горлу стоящей рядом девушки и потребовал бесплатно отдать ему цветы. Продавец нажала тревожную кнопку, и через пару минут бойцы ГБР «Варяга» обезвредили мужчину. — сообщает пресс-служба холдинга предприятий безопасности «Варяг».

Девушка не пострадала. Во время задержания мужчина прямо заявил, что планировал ограбить цветочный магазин. На данный момент он передан сотрудникам полиции.