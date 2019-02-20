/ С помощью массажа восстановят ослабленные мышцы ножки Вани Фокина

Мальчик остается под наблюдением магнитогорских специалистов.

Ваня Фокин остается под наблюдением врачей, но теперь не столичных, а магнитогорских. Они помогут восстановить ножку, которая сильно пострадала при обрушении дома в Магнитогорске. Уже составлен план лечения, которого будут придерживаться специалисты в городе металлургов.

Ване нужно восстанавливать ножку, потому что мышцы ослабли. Будет массаж и другие процедуры. — рассказал сайту «Первый областной» отец мальчика Евгений Фокин.

Лечение начнется через несколько недель, а сейчас семья готовится переехать в новую квартиру. В ней уже отпраздновали день рождения малыша: 16 февраля Ване Фокину исполнился год.

Напомним, Ваню Фокина достали из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске 1 января. Мальчик 35 часов провел на морозе. Врачи сделали все возможное, чтобы восстановить ребенка, и даже смогли спасти ножку, хотя изначально она была вся черная, и специалисты думали об ампутации.