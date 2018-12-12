/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летней Кире встать на ножки

Врачи говорят, что у девочки есть все шансы на нормальное развитие.

Маленькая Кира Гильманова очень любит маму. Девочка проводит с ней весь день: они вместе кушают, играют, читают книги и занимаются ЛФК. Кире нужны ежедневные «тренировки», потому что у девочки ДЦП. Диагноз поставили три года назад, и все это время мама борется за развитие Киры. В Усть-Катаве, где и живет семья, они наблюдаются у невролога, ходят на массаж, выполняют упражнения для разработки рук и ног дома. В специальной обуви и с маминой поддержкой Кира даже может делать робкие шаги. Но самостоятельно на ножки девочка пока не встает.

Проблемы, говорит мама Киры, начались сразу после рождения дочери, но в больнице Усть-Катава диагноз поставить не смогли.

Кира — первый ребенок, я не знала, как должно быть нормально. Видела, что она не гулит, погремушку не может в ручках удержать. Мы наблюдались у невролога, выполняли его рекомендации курсами, но в год Кира все равно ничего не умела. Ела только протертую пищу. В год и 2 месяца нас положили в областную больницу на обследование. Тогда поставили диагноз ДЦП, дали группу. Сейчас нам 4 года. Мы научились пить сок без трубочки. Научились жевать, она сама ест. Научились брать мелкие игрушки, мягкие и из киндера. У нас правостороннее повреждение, так что Кира работает в основном левой ручкой. Сейчас Кира умеет переворачиваться, учимся ползать, стоять на вытянутых руках, локтях. Умеем говорить «мама», «да», «на». Такие маленькие результаты, но даются нам с большим трудом. Все через боль, слезы, постоянные реабилитации, массажи, ЛФК, иглоукалывание. Ребенка я воспитываю одна, папы рядом нет. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Гульназ Гильманова.

Маленькую Киру женщина воспитывает одна. В Усть-Катаве живет на съемной квартире. Выйти на работу Гульназ не может: Кире нужен постоянный уход, внимание, так что семья живет на пенсию ребенка и выплаты, положенные родителю. С этих денег Гильмановы даже успевают откладывать средства на курс реабилитации. Скопить нужную сумму получается за год, но курсов нужно больше — два или три. В таком случае Кира, говорят врачи, научится самостоятельно стоять, сидеть и ходить. Однако сейчас Гульназ Гильманова не может обеспечить достаточное лечение своей дочери.

Зато помочь 4-летней Кире могут читатели сайта «Первый областной». Если у вас есть карта Сбербанка, достаточно отправить смс со словом «Феникс» на номер 900. В начале необходимо указать слово «феникс» и сумму через пробел. Она спишется с вашего счета.