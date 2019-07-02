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/ «Хонда Цивик»с пьяным водителем за рулем вылетела в кювет в Челябинской области

«Хонда Цивик»с пьяным водителем за рулем вылетела в кювет в Челябинской области

Пассажир машины скончался на месте происшествия.
сегодня в 13:01
  |  Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Кусинском районе Челябинской области в ночь на понедельник, 1 июля. Водитель «Хонды Цивик» не справился с управлением и вылетел в кювет, что стало причиной смерти пассажира японской иномарки.

На 1 километре автодороги «Медведевка-Куваши» на территории Кусинского района,29-летний молодой человек, управляя автомобилем «Хонда Цивик», по предварительным
данным, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги вправо.
В результате ДТП пассажир,28-летний молодой человек, от полученных травм
скончался на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.
На фотографиях с места аварии видно, что у «Хонды» поврежден капот, а также крыша и переднее стекло. Кроме того, помята левая передняя дверь. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже известно, что водитель «Хонды» управлял машиной будучи пьяным.
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