/ «Хонда Цивик»с пьяным водителем за рулем вылетела в кювет в Челябинской области

На 1 километре автодороги «Медведевка-Куваши» на территории Кусинского района,
данным, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги вправо.
В результате ДТП пассажир,28-летний молодой человек, от полученных травм
скончался на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.
На фотографиях с места аварии видно, что у «Хонды» поврежден капот, а также крыша и переднее стекло. Кроме того, помята левая передняя дверь. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже известно, что водитель «Хонды» управлял машиной будучи пьяным.