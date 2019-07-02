«Хонда Цивик»с пьяным водителем за рулем вылетела в кювет в Челябинской области

Пассажир машины скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло в Кусинском районе Челябинской области в ночь на понедельник, 1 июля. Водитель «Хонды Цивик» не справился с управлением и вылетел в кювет, что стало причиной смерти пассажира японской иномарки.



На 1 километре автодороги «Медведевка-Куваши» на территории Кусинского района, 29-летний молодой человек, управляя автомобилем «Хонда Цивик», по предварительным

данным, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги вправо.

В результате ДТП пассажир,28-летний молодой человек, от полученных травм

скончался на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На фотографиях с места аварии видно, что у «Хонды» поврежден капот, а также крыша и переднее стекло. Кроме того, помята левая передняя дверь. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже известно, что водитель «Хонды» управлял машиной будучи пьяным.

