/ Жизнь молодого южноуральца унесла страшная авария на трассе

Еще три человека были госпитализированы.

Смертельное ДТП произошло вчера, 4 декабря, в Челябинской области. В 12:05 там, на 1601 километре автодороги «Москва-Челябинск», что на территории Ашинского района, столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Нива».

«Форд Фокус» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-212 140 под управлением мужчины 45 лет. В результате ДТП, водитель автомобиля «Форд», скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Травмы получили и другие участники ДТП, а именно водитель «Нивы» и два пассажира «Форда», мужчины 30 и 26 лет. Все они были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажиры иномарки направлялись в сторону Уфы, а водитель отечественного внедорожника двигался в сторону Челябинска.