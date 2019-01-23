/ Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек

Еще двое несовершеннолетних подростков получили травмы и были госпитализированы.

Два человека погибли в аварии в Брединском районе. Четверо молодых людей передвигались в поселок Боровое на футбольный матч и попали в ДТП.

Инцидент произошел вчера, 22 января, вечером, на 198 километре дороги Черноречье — Бреды. Столкнулись 26-летний водитель ВАЗ-11 193 и 56-летний водитель ГАЗ-33 104.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир, 18-летний парень, от полученных травм скончались на месте происшествия. Два несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ, подростки 16 и 14 лет, получили травмы и были госпитализированы в ГБУЗ «Районная больница п. Бреды». — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Полицейские установили, что все участники ДТП являлись жителями Брединского района. Водитель ВАЗ имеет общий стаж вождения 3 года и ранее не привлекался за нарушение ПДД к административной ответственности.