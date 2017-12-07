/ «С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк

Нетрезвая женщина не справилась с управлением представительской иномаркой.

Сотрудники областной Госавтоинспекции поделились записью разговора с нетрезвой женщиной, спровоцировавшей аварию на трассе в Челябинской области. Автоледи призналась, что перед поездкой «заправилась» крепким алкоголем, а уже во время движения не смогла справиться с управлением автомобилем.



Управляли «Тойота Королла», ехали из Коркино в Копейск. Запах алкоголя изо рта присутствовал слегка. Выпивали водку, часов в 7 утра, с пол-литра выпили, и поехали в Копейск. Потом произошло ДТП по причине моей. Видимо, не справились с управлением. — рассказала на камеру женщина-водитель.



Сотрудникам Госавтоинспекции удалось восстановить четкую картину призошедшего.



26 ноября на 21 километре автодороги Челябинск — Троицк водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в областном ГИБДД.



Отметим, что в аварии нет пострадавших. Повреждения получили оба транспортных средства.