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/ Четырехэтажный цех загорелся на территории цинкового завода

Четырехэтажный цех загорелся на территории цинкового завода

Отсутствие пожарной сигнализации привело к более позднему реагированию спасателей.
сегодня в 11:50
  |  Происшествия

На Цинковом заводе в Челябинске произошло ЧП: загорелся 4-этажный цех из-за перегрева конструкций печи. Все произошло 3 мая. Сообщается, что очаг находился на 3 этаже здания, где расположена кирпичная кладовая в 40 квадратных метров. Когда приехали пожарные, пламя уже бушевало на всей территории. Сообщение не было получено своевременно, потому что в цехе отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Подразделения МЧС выехали по повышенному рангу пожара № 2, по прибытию пожар «1 БИС». Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировалось 12 человек. Пострадавших нет. На место выезжали сотрудники полиции, МЧС, МКУ «ЧГСС», работники СМП и энергослужбы, всего 36 человек и 11 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

О пожаре стало известно в 09:50, все мероприятия удалось завершить к 11:45.

Предварительно, из-за перегрева конструкций печи произошло возгорание кабеля на складе, пламя от него распространилось дальше.

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