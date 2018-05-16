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Южноуральские цементные заводы могут появиться в Самарканде

Делегация из Челябинской области во главе с губернатором продолжает деловые переговоры в Узбекистане.
сегодня в 17:44
  |  Общество

Вопросы экономического сотрудничества обсудила делегация Челябинской области с представителями Узбекистана. Первой точкой визита Бориса Дубровского стал город Самарканд. Там прошло обсуждение поставок металлургической продукции, которую производят на территории Челябинской области, а также — строительных материалов, продукции сельхозпроизводства и сельхозмашиностроения. Более того, представители Узбекистана предложили Южному Уралу помочь им в производстве цемента.

Они предлагают какому-нибудь из южноуральских заводов, а у нас на территории области их четыре, обсудить вопрос по организации производства на территории Самарканда. С их стороны предлагается перечень льгот, в том числе — налоговых. — отметил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Также стороны договорились, что в ходе дальнейшей работы обсудят возможность создания двух торговых домов:

в Самарканде — металлургический, а в столице Южного Урала — фруктово-овощной.

Сегодня, 16 мая, делегация из Самарканда переместилась в Ташкент. Стороны подняли вопрос возобновления прямого авиарейса Челябинск-Ташкент. Планируется вернуть его в карту полетов к 1 июля. Также южноуральцы предложили объединить усилия и совместно создать предприятие по производству строительных кранов с дальнейшей поставкой в Узбекистан.

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