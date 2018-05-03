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/ 7 детей и их родители лишились целого подворья после ночного пожара в Чебаркульском районе

7 детей и их родители лишились целого подворья после ночного пожара в Чебаркульском районе

Сгорели одежда, хозяйственные постройки и домашний скот
сегодня в 17:05
  |  Происшествия

В ночном пожаре, разгоревшемся 2 мая в селе Мельниково Чебаркульского района, сгорел почти весь двор, принадлежавшей большой семье. Всего участком владели 9 человек, из которых 7 — дети. Как рассказали в региональном МЧС, первым загорелся сарай. Уже от него пламя перекинулось на другие дворовые постройки, в итоге полностью уничтожив их.

В 1:42 поступил вызов о пожаре на улице Красноармейская, 7. В 2 часа ровно открытое горение было ликвидировано. Огнем уничтожен деревянный сарай 32 квадратных метра, повреждены стены бани — 5 квадратных метров, а также ее перекрытия — 3 квадрата. От МЧС в тушении пожара участвовали 10 человек и 3 единицы техники. — сообщила сайту «Первый областной» представитель пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова.

Сейчас семья, в которой младшему ребенку всего год, осталась без вещей, потому что хранились они в надворных постройках. Скотина также погибла в огне. Чебаркульские волонтеры организовали сбор для лишившихся имущества местных жителей. Нужны одежда и посуда.

Многодетная семья к нам за помощью ни разу не обращалась. Всегда справлялись сами. Кормились разведением скотины, огородом: мама и папа работящие люди. Но страшное горе оставило их ни с чем. Корова, теленок, несколько десятков кур — сгорели все. Дом разрушен, не осталось ничего. Даже самых необходимых вещей. — рассказали участники движения «Волонтеры — детям».

Предварительная причина пожара — неправильная эксплуатация электрооборудования.

Добавим, что это третий участок, сгоревший за весну в селе Мельниково. Дважды в марте пламя оставило без крыши семьи с маленькими детьми.

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