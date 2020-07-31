Защита Александра Алексеева будет добиваться тщательного выяснения всех обстоятельств дела

Об этом заявил адвокат мужчины, обвиняемого в убийстве собственной жены.

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Позиция Александра Алексеева, убившего собственную жену на глазах у двух дочерей была оговорена с адвокатом подсудимого ещё до первого допроса. Сторона защиты будет добиваться от следствия выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также причин того, почему случилось смертельное происшествие.



О том, что между подсудимым и его защитником было общение до первого допроса «Первому областному» рассказал адвокат Олег Зырянов. Именно он представляет интересы обвиняемого в суде. При этом предмет разговора защитник по назначению оставил без обсуждения, сославшись на адвокатскую тайну. Также он озвучил позицию стороны защиты.

«Я разговаривал с подзащитным. Мы должны были согласовать позицию, в том числе и до первого допроса. Его позиция была полностью оглашена в суде, он полностью признал вину, раскаивается в том, что совершил. Та информация, которая у меня есть от бесед с доверителем — я не могу её разглашать. Позиция защиты — сориентировать следствие на то, чтобы тщательно выяснить все обстоятельства, потому что последствия известны всем, но почему это произошло — думаю предстоит выяснить следствию»,— рассказал адвокат Александр Зырянов.

Отметим, что ходатайство следственного комитета об изоляции Александра Алексеева поддержала прокуратура Сатки. Об этом после заседания заявил представитель гособвинения.

«В Саткинском городском суде прокуратурой поддержано ходатайство следователя следственного комитета по городу Сатке об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Алексеева, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного часть 2, пункта „д“, статьи „Убийство“ УК РФ. Он совершил с особой жестокостью убийство супруги. С учётом мнения гособвинителя судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено»,— старший помощник саткинского городского прокурора Денис Бикеев.

Напомним, сегодня, 31 июля, в городском суде Сатки Александру Алексееву избрали меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО. Он обвиняется в убийстве собственной жены Оксаны. В рамках заседания мужчина полностью признал себя виновным.

Эпизод произошёл в среду, 29 июля, когда после ссоры мужчина сначала ударил её ножом в машине, а после того как женщина выбежала из автомобиля, догнал ее и нанес еще несколько ударов уже на улице. Случившееся видели две дочки пары. По словам представителя следственного комитета, старшая уже дала собственные показания. Сейчас дети Алексеевых находятся в шоковом состоянии.