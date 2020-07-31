«Не помню, как убивал»: мужчине, зарезавшему жену на глазах у детей под Саткой, избрали меру пресечения

Заседание состоялось в местном районном суде.

Послушать 00:00

Сегодня, 31 июля, в Саткинском районном суде состоялось заседание по делу об убийстве Оксаны Алексеевой, которое произошло 29 июля около деревни Алексеевка.

В тот день Оксана, вместе с мужем Александром и двумя дочками направились из Башкирии в Сатку, чтобы посетить стоматолога. В машине у супругов случился конфликт на почве ревности — мужчина очень сильно ревновал свою жену и всегда подозревал ее в изменах. В итоге он нанес ей ножевые ранения. А когда девушка постаралась убежать, Александр ее догнал и, буквально, добил. Происшествие смогли снять на видео очевидцы.

Затем Александр дождался сотрудников полиции, его задержали и увезли в отдел. По информации СМИ, показания он давать отказался. Как сообщил подсудимый на заседании, он не помнит, как убил Оксану, но полностью признал свою вину.

«Она мне призналась в измене с лучшим другом. Поэтому у меня возникла такая агрессия. Я не помню, как убивал ее и почему нанес так много ударов. Вину я признаю полностью, со следователем не спорю, согласен с ходатайством», — рассказал Александр Алексеев на заседании суда.

Он также добавил, что любил Оксану безумно. Вместе они зарабатывали на собственном кукольном театре и с различными представлениями они ездили по городам России. Во время процесса он сидел, опустив глаза в пол.

Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении Александра Алексеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Максимальная санкция по данной статье — пожизненное заключение.

Также на суде было сказано, что Александр пытался скрыть следы преступления. Помимо этого, он злоупотребляет спиртными напитками.

Судья Саткинского районного суда вынес меру пресечения Александру Алексееву. Он заключен под стражу на два месяца — до 28 сентября

К слову, о взаимоотношениях Оксаны и Александра рассказали родственники погибшей женщины, а также их соседи. Оказывается, у мужчины уже имелся за спиной брак, где женщина также подвергалась физическому и моральному насилию.