«Он всегда был жестоким»: родственники мужчины, убившего жену на глазах у детей под Саткой, рассказали о его характере

В скором времени ему будет избрана мера пресечения.

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Общественность до сих пор не может осознать зверский поступок мужчины, зарезавшего свою жену на глазах у маленьких детей на обочине дороги под Саткой. Александр — так зовут убийцу — сейчас задержан. По сообщениям СМИ, он отказался давать показания. В скором времени Саткинский районный суд вынесет ему меру пресечения.

Редакция «Первого областного» уже пообщалась с родственницей убитой Оксаны. Она рассказала об очень жестоком обращении мужа с ней. Проблемы с агрессией со стороны мужчины подтверждают и другие люди.

Соседка Александра и Оксаны рассказала, что крики из их квартиры были постоянными.

«Он ее избивал уже до этого, мучал, не давал шагу сделать. Первая жена убежала от него, а эта не смогла. Девочек жалко, остались без мамы», — написала соседка Мария.

Действительно, у Александра за спиной еще один брак. Бывшую супругу он также избивал и не давал ей, в прямом смысле, жить.

«Он даже ее мать избивал. такие припадки, просто агрессия неуправляемая. Потом приходит в себя — ничего не помнит. Ей нельзя было ничего, даже кивнуть незнакомому мужчине. Когда первая жена от него ушла, он ее чуть не убил, хотели возбуждать уголовное дело о покушении на убийство, но ее заставили забрать заявление»,— рассказала родственница Александра сайту bash.news.

Но комментаторы до сих пор твердят о «состоянии аффекта» мужчины, ведь многие так и верят, что она ему изменяла. Хотя родственники погибшей рассказывают о том, что она физически не могла это сделать, ведь 24 часа в сутки проводила с детьми. И в защиту Оксаны выступила именно первая жена убийцы.

«Хватит трепать имя бедной девушки! Она ему не изменяла, этот мужчина болен. У него мания, он очень жесток, просто все об этом молчали!», — заявила первая жена Александра.

Сейчас же мужчина находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Максимальная санкция по данной статье подразумевает пожизненное лишение свободы.