Центр отлова бездомных животных в Челябинске обвиняют в жестокости

Активисты считают, что собак, попавших в приемник, жестоко избивают.

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Зоозащитники в Челябинске бьют тревогу: в питомнике «Центра отлова и содержания бездомных животных», который организован компанией ООО «Продлидер», по их словам, насмерть забили сразу несколько собак. История началась с безобидного старого пса Джека, которого забрали с улицы в центр. По словам очевидцев, туда он прибыл здоровым, но подавленным. Через несколько дней собаки из клетки, где его держали, пропали. Они были найдены мертвыми в холодильнике, где хранятся трупы животных. Зоозащитникам удалось доставить тело Джека на экспертизу. Центр тесно сотрудничает с Госветстанцией, поэтому, чтобы процедура вскрытия не вызывала сомнений, проводить ее решили в Троицке.

В социальных сетях зоозащитники опубликовали результаты экспертизы.

«У старичка сломан позвоночник, проломлен череп, сломана челюсть, выбиты зубы и проткнута аорта. Пес был забит до полусмерти, после чего был зарезан», — сообщают активисты в паблике «Сохрани мне жизнь».

В «Центре отлова и содержания бездомных животных» отрицают обвинения, утверждая, что с собаками никто не обращается жестоко.

«Собака о которой идет речь, поступила с улицы. Согласно муниципальному контракту, ветеринар проводит только визуальный осмотр, без дополнительных проверок. После осмотра было выявлено, что собака ослаблена, но не было обнаружено никаких травм», — сообщили сайту «Первый областной» представители ООО «Продлидер».

Отметим, что с результатами экспертизы зоозащитники обратились в прокуратуру Челябинской области.