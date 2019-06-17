/ В Челябинске живодер нанес жуткую травму бездомной кошке

Животное пришлось усыпить.

В Тракторозаводском районе Челябинска неизвестный живодер бесчеловечно обошелся с кошкой. Животное подобрали на улице живым, но травмированным: посчитали, что кошку сбила машина, и повезли к ветеринару. Выяснилось, что травма — выпадение кишки — получена вовсе не от встречи животного с автомобилем. Врачи предполагают, что было именно человеческое вмешательство.

У кошки разорван анус. Чтобы вы понимали, мышцы ануса разорвать очень сложно, там 3 уровня самых крепких мышц. Вытащена вся кишка, которая уже «отмерла», и перелом бедра. Дальше мы не стали проводить осмотр, так как каждое движение доставляло боль. — рассказали сайту «Первый областной» подобравшие животное.

Стало понятно, что кошка не переживет наркоз и операцию, а потому было принято самое гуманное решение — усыпить животное. В таком состоянии до приезда в ветеринарную клинику кошка прожила три дня.

Потрясенные издевательством челябинцы намерены обратиться в полицию, чтобы участников жестокой расправы над животным нашли.

Известно, что животное подобрали во дворе дома №110А по улице Комарова. Всех, кто стал участником инцидента, просят откликнуться. Передать информацию можно в редакцию сайта «Первый областной».