Внутреннее расследование ждет «Центр отлова животных» в Челябинске после скандала из-за трупов собак

Один сотрудник, занимавшийся отловом, уже уволен.

Послушать 00:00

Рабочее совещание Общественной палаты состоялось в Челябинске сегодня, 18 сентября. На нем рассмотрели вопрос о бездомном псе по имени Джек, попавшем в «Центр отлова и содержания бездомных животных», а после найденном в нем мертвым. После вскрытия стало известно, что над животным издевались: ему нанесли побои, а после проткнули артерию.

Совещание провел председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, в нем приняли участие члены рабочей группы ОП, директор компании ООО «Продлидер», организовавшей «Центр отлова и содержания бездомных животных» Вячеслав Пряхин и многие другие.

«Один ловец, на которого указал очевидец, уже уволен. Будет внутреннее расследование. Свои выводы озвучит и прокуратура, виновные должны быть наказаны. Но лично я уверен, что это провокация», — прокомментировал ситуацию директор ООО «Продлидер» Вячеслав Пряхин.

Компании предложили установить камеры видеонаблюдения на территории центра, где содержатся безнадзорные животные. Таким образом, Центр сможет доказать, что сотрудники обращаются с отловленными животными надлежащим образом.

«Это вопрос не таких больших денег. Да, эти траты не прописаны в условиях контракта, на них не заложены деньги. Но потратьте сами 20 тысяч на это видеонаблюдение. Докажите, что вы открыты, что вам нечего скрывать, что вы не мучаете животных. А пока этого не сделано, пока случаются такие истории, как с этим псом, у людей так и будут сомнения», — подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Отметим, что общественники предложили фиксировать на камеру и процесс отлова животных, чтобы избежать дальнейших вопросов.

Рабочая группа Общественной палаты также посетила и центр, где должны были находиться животные. Но несмотря на то, что клетки были переполнены еще неделю назад, в центре никого не обнаружили. По словам сотрудников приемника, всех животных разобрали неравнодушные граждане.