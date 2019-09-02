Выпускать или держать: конфликт волонтеров и службы отлова разразился в Челябинской области

Служба отлова рассказала и показала условия содержания животных.



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В Копейске не могут найти компромисс местные волонтеры и служба отлова животных. Зоозащитники просят службу не выпускать бездомных на улицу, но специалисты отлова не могут оставлять питомцев в приюте больше чем на 21 день.

В Копейске был заключен контракт с городской службой отлова безнадзорных животных на сумму 1 млн. 200 тысяч рублей. На эти средства специалисты отлова должны поймать порядка 180 собак, вылечить и прокормить их. Волонтерам дается 21 день, на то чтобы пристроить этих пушистых в новый дом, если не получается, то их отправляют на улицу.

«Сейчас в приюте порядка 50 животных, больше двух третей это взрослые особи. То есть этим животным больше полугода. Они подлежат стерилизации и кастрации, также эти животные сидят уже больше оплаченного срока, то есть проживают за счет средств организации. Мы обязаны их в скором времени стерилизовать и выпустить в естественную среду обитания», — рассказал Денис Иванов, директор городской службы отлова безнадзорных животных г. Копейска.

По словам, зоозащитников они как могут, пытаются продлить время прибывания животных в приюте. Ведь некоторые животные не смогут выжить в естественной среде обитания: у кого-то нет зубов или отсутствуют лапы.

«Мы практически каждый день приезжаем в ветприемник. Также помогаем кормами, потому что контрактом не предусмотрено кормление щенков спецкормом, только больших животных. Также на пожертвования закупаем вакцину, потому что по контракт предусмотрено только от бешенства», — рассказала Елена Ермолаева, волонтер. Теперь срок действия контракта и вовсе подошел к концу. Специалисты приостановили отлов собак с июня.

«Это социально значимый вопрос, который находится под жестким контролем главы Копейска. Буквально вчера нам представили документы о завершении контракта. До конца года планируется новый, который в ближайшее время будет осуществлен», — пояснил Игорь Фролов, и. о начальника городской службы заказчика города Копейска.

По словам представителя администрации Копейска, документы подготовят в течение нескольких дней, далее пройдет закупка. До конца года планируется выделить порядка 500 тысяч на отлов и медпомощь для животных.