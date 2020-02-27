Послушать
00:00

На пожаре в Ленинском районе Челябинска пострадал 82-летний мужчина. Возгорание случилось в квартире на шестом этаже десятиэтажного дома по улице 1-ой Трубосварочной. По предварительным данным, огонь распространился по неосторожности при курении. Скорее всего, пожилой мужчина оставил непотушенную сигарету на диване, после чего обивка загорелась.

«Мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в ГКБ. Сейчас его состояние удовлетворительное», — сообщают сотрудники управления безопасности жизнедеятельности Челябинска.
На вызов приехали три машины МЧС и две машины скорой помощи. Пенсионер не смог самостоятельно впустить пожарных в квартиру. Сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь, чтобы спасти пожилого человека. Очевидец предоставил видео, где пожарные передают пострадавшего медикам.