На пожаре в Ленинском районе Челябинска пострадал
«Мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в ГКБ. Сейчас его состояние удовлетворительное», — сообщают сотрудники управления безопасности жизнедеятельности Челябинска.
На вызов приехали три машины МЧС и две машины скорой помощи. Пенсионер не смог самостоятельно впустить пожарных в квартиру. Сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь, чтобы спасти пожилого человека. Очевидец предоставил видео, где пожарные передают пострадавшего медикам.
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