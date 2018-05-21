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/ 15 кошачьих трупов в коробках найдены в Чебаркуле

15 кошачьих трупов в коробках найдены в Чебаркуле

Жуткую находку совершили местные жители.
сегодня в 10:32
  |  Происшествия

Во время прогулки жители Чебаркуля обнаружили множество кошачьих трупов. Как утверждают авторы находки, тушки лежали в двух картонных коробках, скрытых от посторонних черным пакетом. Однако от трупов исходил неприятный запах. Очевидцы предполагают, что котята и кошки пролежали в темной комнате промзоны несколько дней.

Мы решили пройтись по промбазе, зашли в тёмную комнату, посветили фонариком — и увидели чёрный пакет. Разорвали его и увидели 2 коробки. Вытащили их на улицу и раскрыли. Нам просто стало интересно что там. Сначала мы подумали, что человек, потому что был резкий трупный запах. Но когда открыли коробки, увидели 8 мертвых кошек и 7 котят. Мы вчера их убрали, сегодня предали земле трупы. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Откуда взялись кошачьи трупы точно неизвестно. Заявлений в полицию от чебаркульцев не поступало. Жители предполагают, что к этому может быть причастна местная «кошатница», которая развела грязь в подъезде. Очевидцы сообщают, что видели, как женщина что-то закапывала в подвале дома.

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