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/ Задержанный полицией челябинец умер при странных обстоятельствах. 18+

Задержанный полицией челябинец умер при странных обстоятельствах. 18+

На теле челябинца обнаружено множество травм и синяков.
сегодня в 14:47
  |  Происшествия

Накануне в редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Челябинска Любовь Ахметзянова. Женщина утверждает, что ее сын 1 августа погиб в отделе полиции в Ленинском районе. Мать Александра Чильчагова не знает, по какой причине его забрали в отдел, откуда самостоятельно мужчина уже не вышел.

В отделе полиции пояснять по факту смерти ничего не стали. Сказали, что дело в Следственном комитете, все узнавайте там. В Областном морге мне отказали в осмотре тела сына до пояса, а показали только лицо со следами побоев и крови, фото сделать не разрешили. Я считаю, что моего сына убили в отделении полиции поэтому от меня скрыли, что он там находится. — рассказала сайту «Первый областной» мать погибшего мужчины Любовь Ахметзянова.

Чтобы добиться ответов, женщине пришлось обойти несколько инстанций. Она подала заявления с требованием разобраться в истинных причинах гибели сына в полицию, следственный комитет и прокуратуру. По решению родственницы, тело отправили в другой морг, где провели альтернативный осмотр. Там же женщине удалось увидеть сына. Он оказался избит, у него множественные синяки на лице, руках и ногах, груди.

Как рассказал сайту «Первый областной» собственный источник, мужчину задержали по подозрению в обороте наркотиков. Есть информация, что он ранее был судим.

В Ленинском межрайонном следственном отделе отказались комментировать произошедшее, сославшись на областной СК. Там сообщили, что инициировали проверку по факту смерти мужчины.

На теле погибшего видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Назначено судмедисследование, которое позволит вынести окончательное решение и определить точные причины. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

В свою очередь проверку организовали также в региональном управлении МВД.

По данному факту сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. — рассказали сайту «Первый областной» в южноуральском Главке.

Мать мужчины не намерена так просто сдаваться, она хочет узнать настоящие причины смерти. Сейчас Любовь Ахметзянова ищет возможность провести стороннюю судмедэкспертизу.

Со дня смерти мужчины прошла уже неделя, сейчас его готовят к похоронам.

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