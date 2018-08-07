/ Жители ЧТЗ: голова расчлененной может находиться в другом баке

Очевидцы рассказали подробности произошедшего на контейнерной площадке.

Появились новые подробности убийства с расчленением, совершенного в Тракторозаводском районе. По словам свидетелей, ночью возле дома № 13 по улице Южноуральской были слышны женские крики. Утром недалеко от дома обнаружили расчленённый труп женщины, разбросанный по разным контейнерам.

Где-то в три часа ночи услышал женский крик и видел во дворе тень мужчины. Слышал женские крики о помощи. Потом, через 20 минут, — тишина. Дальше видел, как мужчина сначала к дому отошёл, потом видел его здесь, в районе мусорки. В 8 утра здесь уже была полиция. Как я слышал, они до сих пор не нашли голову. — рассказал «Первому областному» очевидец Александр Андронов.

В следственном отделе по Тракторозаводскому району подробности произошедшего не раскрывают, пока не определены подозреваемые в преступлении. Однако следователи не отрицают, что части трупа были в нескольких контейнерах.

Наш уборщик мусоропровода пришёл утром вывозить мусор и нашел тело в баке. Женщина проходила мимо, вызвала полицию. Бак увезли. В нём и лежало тело. Женщина была без ног, их нашли в другом доме, в мусорке. Слышала, что бездомные видели труп уже в три часа. — рассказала сайту «Первый областной» дворник Ирина Фуфалдина.

Напомним, утром 7 августа в Тракторозаводском районе обнаружили расчлененный труп женщины средних лет. На место тут же приехала полиция и следователи. Место осмотрели, части тела увезли. Они находились в разных мусорных баках на расстоянии друг от друга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Личность убитой сейчас устанавливают следователи.