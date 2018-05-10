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/ Пьяную женщину целый день искали в лесу, а нашли спящей в квартире

Пьяную женщину целый день искали в лесу, а нашли спящей в квартире

Чебаркульская пенсионерка «подняла на уши» родственников, спасателей и полицейских.
сегодня в 18:34
  |  Общество

Жительница Чебаркуля напугала своих родственников тревожным звонком. 60-летняя женщина заявила, что заблудилась в лесном массиве, повредила ногу и находится в опасности. Родные бросились ее искать и обратились в экстренные службы. Об этом сайту «Первый областной» стало известно из собственных источников.

Телефон пропавшей вскоре разрядился, самостоятельные поиски не давали результата. Вскоре к операции подключили сотрудники полиции и поисково-спасательной службы.

8 мая вечером у нас зарегистрировано сообщение от диспетчера службы 112 о пропаже женщины в районе санатория «Урал». Вместе со спасателями в поиске приняли участие участковый уполномоченный полиции и сотрудники патрульно-постовой службы. — сообщили «Первому областному» в чебаркульском отделе полиции.

После нескольких часов поисков в лесу, родственники и правоохранители отправились домой к «потеряшке». Дверь никто не открыл. Запасной ключ оказался у соседки. «Пропавшую» обнаружили дома. Женщина крепко спала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Миасском отряде поисково-спасательной службы также подтвердили вызов. Известно, что ранее в поле зрения полицейских женщина не попадала. По словам соседей, она иногда злоупотребляла алкоголем.

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