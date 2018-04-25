/ 43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую

Поиски длятся уже больше недели.

43-летняя Татьяна Васютина пропала в Каслинском районе Челябинской области. Никаких вестей от женщины нет больше недели. По предварительной информации, она 17 апреля выехала из деревни Багаряк в деревню Гаево. После этой поездки связь с ней прервалась, ничего о ее местоположении неизвестно. К поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Южный Урал. Добровольцы просят помощи в распространении информации.

Рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, цвет глаз зелёные, волосы русые, была одета: куртка черная с капюшоном, джинсы синие. — сообщили волонтеры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Васютиной Татьяны Николаевны, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска по телефону 89080464318.