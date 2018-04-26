/ 13-летняя школьница из Тракторозаводского района нашлась

Полицейские и родственники искали девочку три дня.

Девочка ушла из дома 22 апреля на прогулку, но домой не вернулась. Родители не могли связаться с ребенком по телефону. Где могла находиться школьница, никто не знал. Взволнованная мама девочки написала заявление в полицию. К поискам приступили и родственники «потеряшки». К счастью, ребенок нашелся спустя несколько дней.

Девочка нашлась вчера, 25 апреля. Она просто загулялась и боялась домой идти. Была у подружки. Полиция и родители провели беседу с девочкой. — рассказали родственники девочки сайту «Первый областной».

Близкие девочки сообщают также, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.