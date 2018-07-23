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/ «Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР

«Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР

Соответствующую заявку отправили в правительство Российской Федерации.
сегодня в 13:23
  |  Общество

Миасский городской округ может стать территорией опережающего социально-экономического развития. Предполагается, что так населенный пункт получит мощный толчок для дальнейшего развития. Необходимую заявку уже подготовили и отправили в правительство Российской Федерации.

Я глубоко убежден, что Миасс не просто обладает набором компетенций и востребованных на рынке специализаций. Это город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего бизнеса. Статус ТОСЭР даст новый мощный импульс его дальнейшему развитию, особенно с учетом интеграции в региональный туристический кластер. Будем ожидать положительного решения Правительства России, чтобы сразу же включиться в работу. Миасс станет пятой по счету территорией опережающего развития в Челябинской области. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Если заявка будет одобрена и в правительстве примут положительное решение относительно южноуральского города, местных жителей ждут масштабные изменения. Специалисты прогнозируют создание 19 инвестиционных проектов, более 2 тысяч рабочих мест, а также приток около 3,9 миллиарда рублей инвестиций.

В правительстве уточнили, что в Миассе планируется развивать производство интеллектуальных цифровых изделий, электрического оборудования, а также — организовать новые формы современного металлургического производства. Кроме того, в планах — размещение производств автотранспортных средств, но вне традиционной городской линейки грузовых автомобилей.

За счет подъема бизнеса, его синергии, с развитием туристического кластера Миасс станет еще одной точкой роста для нашего региона. — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Защиту заявки на федеральном уровне готовят специалисты Минэкономразвития Челябинской области совместно с администрацией Миасса. Ранее статус территорий опережающего социально-экономического развития уже получили четыре города Челябинской области — Бакал, Верхний Уфалей, ЗАТО Снежинск и Озерск.

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