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/ Дети погибли на пожаре, спрятавшись в шкаф

Дети погибли на пожаре, спрятавшись в шкаф

Соседи поздно увидели пламя в отдаленном от поселка доме.
сегодня в 11:20
  |  Происшествия

Пожар унес жизни двух маленьких братьев 3 и 5 лет из Агаповского района. Их старшей сестре удалось выйти из горящего дома. Растерявшись, девочка не вывела братьев из дома. Мальчики испугались дыма и пламени, поэтому спрятались в шкафу. Там их и нашли прибывшие на место пожарные.

Соседи не сразу увидели валивший из дома дым. Они подняли панику только после того, как 8-летняя девочка сказала о пожаре. Постройка находится за пролеском, возле станции Субутак. Остальные дома перед лесополосой.

Сотрудники пожарной части № 257 за 7 минут приехали к месту из поселка Магнитный. Однако из-за позднего вызова пожарных дом уже был объят пламенем. Пожарные за 16 минут справились с огнем, но спасти детей уже не удалось: их тела нашли в шкафу в комнате. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе противопожарной службы Челябинской области.

Как оказалось, родители ненадолго оставили детей без присмотра. Отец находился на работе, а мама вышла из дома по своим делам. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины произошедшего.

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