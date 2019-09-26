Труп обнаружили школьники: стали известны подробности смерти мужчины у 138-й школы

Ученики сообщили о лежащем на земле мужчине учителям, а те вызвали полицию.

Послушать 00:00

Полиция Центрального района осмотрела место происшествия у 138-й школы по улице Сони Кривой. Напомним, сегодня в утреннее время на территории образовательного учреждения был обнаружен труп пожилого мужчины. По данным полицейских, у него была повреждена голова.

Предполагается, что мужчина присел на бортик подвальной ниши, расположенной под окном, не удержался и упал внутрь.

«Предположительно мужчина упал в эту нишу, видимо, присев на борт. Других видимых повреждений на нем нет. Судмедэксперт предполагает, что у него было заболевание сердца, случился приступ», — сообщил заместитель начальника отдела полиции Центральный Василий Ступин.

При осмотре тела в кармане мужчины были обнаружены ключи от домофона и квартиры, небольшая сумма денег: порядка 1000 рублей, и социальная транспортная карта.

Личность погибшего не установлена. Сотрудниками правоохранительных органов были взяты отпечатки пальцев мужчины, осмотрено и сфотографировано место происшествия. Труп отправлен в морг на вскрытие для установления истинной причины смерти. По словам Василия Ступина, она не носит криминальный характер. Полиция продолжает проверку.