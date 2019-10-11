Скелет мужчины нашли в Калининском районе Челябинска

Эксперты считают, что человек умер более года назад.

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В отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску пытаются установить личность мужчины, скелетированный труп которого нашли в заброшенном здании на улице Братьев Кашириных. По заключению эксперта молодой мужчина 25 — 30-ти лет умер больше года назад. При жизни он был худощав и ростом около 165 — 170-ти сантиметров.

«Был одет: футболка комбинированного цвета (белый, сиреневый) с надписью „FUTURE“, спортивный костюм голубого цвета фирмы „Adidas“ с белыми полосками, под трико были одеты шорты синего цвета такой же фирмы, ветровка черного цвета, укороченная, до пояса, на резинке, без капюшона, с белой надписью на спине „mskenzie“, зимние ботинки коричневого цвета, на шнурках, 38-го размера», — сообщили в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску.

В кармане куртки, которая была на скелете, нашли ключи от квартиры и домофона. Всех, кто хоть что-то знает об умершем, просят обратиться отдел полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску по телефонам: 8 (351) 749-46-30, 89128094585.