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В Ленинском районе Челябинска найдено тело мужчины. Труп обнаружили проходящие мимо люди, очевидцы сообщают, что погибший был раздет догола и лежал в кустах. На место оперативно прибыли правоохранительные органы.
«В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего, личность погибшего устанавливается»,— заявили в следственном отделе Челябинска по Ленинскому району.
В следственном управлении СК по Челябинской области заявили, что причина смерти мужчины на данный момент устанавливается.