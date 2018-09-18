/ На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео

Трагедия произошла в Металлургическом районе Челябинска.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Труп был обнаружен спасателями на территории карьера в Металлургическом районе. Как сообщают представители поисково-спасательной службы Челябинской области, 42-летний мужчина оставил предсмертную записку. На берегу карьера сотрудники полиции обнаружили вещи мужчины, после чего были привлечены спасатели.

16 сентября, спасателями Мобильного отряда поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области проводились водолазные работы. Мужчина, 1976 года рождения, оставил предсмертную записку, в которой сообщил о своем решении. На берегу карьера в Металлургическом районе г. Челябинска сотрудниками полиции были найдены вещи мужчины, после чего были привлечены областные спасатели. — Рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Специалисты обследовали боле 600 квадратных метров акватории. Тело мужчины было найдено на глубине 9 метров и передано полицейским.