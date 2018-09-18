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/ На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео

На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео

Трагедия произошла в Металлургическом районе Челябинска.
сегодня в 10:31
  |  Происшествия

Труп был обнаружен спасателями на территории карьера в Металлургическом районе. Как сообщают представители поисково-спасательной службы Челябинской области, 42-летний мужчина оставил предсмертную записку. На берегу карьера сотрудники полиции обнаружили вещи мужчины, после чего были привлечены спасатели.

16 сентября, спасателями Мобильного отряда поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области проводились водолазные работы. Мужчина, 1976 года рождения, оставил предсмертную записку, в которой сообщил о своем решении. На берегу карьера в Металлургическом районе г. Челябинска сотрудниками полиции были найдены вещи мужчины, после чего были привлечены областные спасатели. — Рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Специалисты обследовали боле 600 квадратных метров акватории. Тело мужчины было найдено на глубине 9 метров и передано полицейским.

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Комментарии

Y77
10:46, 18.09.2018
А зачем он записку с собой взял когда прыгал в воду? И как она уцелела?
Соболезнования родным. Что ж такое могло натолкнуть на такое ужасное решение. Нет ничего такого, чего бы нельзя было решить...

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